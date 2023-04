Polizia: Giannini, circa seimila assunzioni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo impegnati in un importante ricambio generazionale, e nel corso del 2023 ci saranno circa seimila assunzioni a fronte dei 3.900 colleghi che lasceranno per sopraggiunti limiti d'età”. Lo ha detto il Capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini, nel corso della cerimonia per il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, sulla Terrazza del Pincio a Roma. “Non si tratta però – ha proseguito Giannini – di una fredda e rigida operazione aritmetica: al centro di questo passaggio di testimone ci sarà la formazione, per non disperdere il bagaglio di conoscenze e professionalità acquisito negli anni”. (Rin)