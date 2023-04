Algeria: la Camera bassa del parlamento approva nuova legge sui sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento dell’Algeria, ha adottato il nuovo testo che regola l'attività sindacale e la risoluzione dei conflitti sociali senza apportare modifiche significative alla versione iniziale. La commissione competente per la Salute, gli affari sociali, il lavoro e la formazione professionale ha respinto la maggior parte degli emendamenti proposti dai deputati, ritenuti inammissibili per vari motivi, come la ripetizione di proposte già trattate in altri testi o la loro inadeguatezza rispetto alla normativa vigente. Il testo è stato approvato a maggioranza, anche se alcuni sindacati hanno espresso la loro insoddisfazione e hanno considerato il testo un tentativo di limitare l'attività sindacale. (Ala)