Imprese: settore orafo e gioielliero italiano in netta crescita nel 2022 (2)

- Il tema che presenta maggiori preoccupazioni negli operatori è la difficoltà di reperire manodopera che è indicata da più della metà del campione (51 per cento) come criticità, con un peso maggiore degli aumenti dei prezzi delle materie prime. Il documento conferma come il settore abbia dato prova nell’ultimo biennio di grande competitività, frutto di un lungo percorso di selezione e riqualificazione dell’offerta che ha portato l’Italia a diventare il principale hub produttivo per la gioielleria di alta gamma. Sarà fondamentale per le imprese sostenere questo percorso con investimenti mirati verso i fattori che abilitano lo sviluppo del settore come il capitale umano, l’efficientamento dei processi e l’innovazione Augusto Ungarelli, Past President Club degli Orafi Italia e Delegato per il Centro Studi “Per il settore orafo gioielliero italiano i dati a fine 2022 si confermano decisamente positivi, con un fatturato che raggiunge la quota straordinaria di 13,2 miliardi di euro, di cui il 70 per cento destinato all’export, avvalorando quanto previsto dall’indagine congiunturale rapida condotta dal Club degli Orafi Italia a dicembre 2022. Ne emerge un quadro di un comparto che, nonostante le molteplici criticità in essere, continua a crescere nella sua posizione di grande rilievo nel sistema economico nazionale. Le Aziende italiane nel 2022 hanno saputo rafforzare il loro ruolo di fornitori leader di qualità per le realtà internazionali del lusso e dei gioielli. Delle criticità con cui il settore - e la manifattura in generale - si confronta quotidianamente, quali il costo delle materie prime, la complessa situazione geopolitica, l’aumento del prezzo dell’oro, quella che continua a destare maggiore preoccupazione è la difficoltà a reperire capitale umano, formarlo e inserirlo in un sistema produttivo in continua evoluzione e con un sempre più spinto ricambio generazionale. Questo è uno dei temi su cui il Club degli Orafi Italia pone maggiore attenzione da tempo, ritenendo che per garantire e sostenere i ritmi di crescita - ormai diventati strutturali - si debba agire a tutti i livelli per rendere più attrattivo per i giovani il mondo orafo e gioielliero. (segue) (Com)