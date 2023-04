Imprese: settore orafo e gioielliero italiano in netta crescita nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Aziende del comparto sono realtà che garantiscono posizioni lavorative sicure e sul lungo periodo, con formazione continua e welfare di grande interesse, condizioni queste in grado di dare risposta alle esigenze sia di quanti stanno per affacciarsi al mercato del lavoro e non hanno ancora competenze specifiche, sia di quanti hanno già avvicinato l’affascinante mondo dell’artigianato artistico e delle creatività, e vogliano farlo diventare la loro professione” Stefania Trenti, Responsabile Industry Research, Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo “Il 2022 si conferma come un anno di rafforzamento della crescita per il settore orafo italiano: dopo il rimbalzo del fatturato post pandemia maturato nel 2021 (+55,3 per cento), le imprese orafe italiane hanno ribadito l’elevata competitività con un’ulteriore crescita del 22,1 per cento. Un sostegno decisivo arriva dai mercati internazionali con esportazioni di gioielli che nel 2022 hanno superato i 9 miliardi di euro e con un pieno recupero dei livelli pre-Covid sia in valore (+41 per cento), sia in quantità (+5 per cento). Questi risultati sono da inquadrare in un ambito competitivo fortemente sfidante condizionato da spinte inflazionistiche, politiche monetarie restrittive e un’elevata incertezza e complessità. Il posizionamento del settore verso l’alto di gamma che vede l’Italia come principale hub produttivo dell’oreficeria di lusso, ha rappresentato un’importante leva strategica per affermarsi in questo contesto: sarà fondamentale per le imprese sostenere questo percorso con investimenti mirati verso i fattori che abilitano lo sviluppo del settore come il capitale umano, l’efficientamento dei processi e l’innovazione.” (Com)