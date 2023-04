Ucraina: Commissione Ue, non sappiamo se video decapitazione sia vero, sarebbe prova di disumanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video della decapitazione del soldato ucraino da parte di membri dell'esercito russo, se confermato, "sarebbe un ulteriore promemoria della natura disumana dell'aggressione russa", ma "non abbiamo altre informazioni sulla veridicità del video". Lo ha detto Nabila Massrali, portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "L'uccisione di prigionieri di guerra è una gravissima violazione della Convenzione di Ginevra e dimostra ancora una volta il totale disprezzo della Russia per il diritto internazionale e, in particolare, per il diritto umanitario internazionale", ha aggiunto la portavoce Ue. "La Russia deve rispettare gli obblighi del diritto umanitario internazionale e garantire che i prigionieri di guerra siano trattati umanamente e che, in ogni circostanza e in conformità con la Convenzione di Ginevra, che la loro vita non sia in pericolo. L'Ue ribadisce il suo fermo impegno a chiamare tutti gli autori e i complici di crimini di guerra commessi nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina a rispondere delle proprie azioni", ha concluso. (Beb)