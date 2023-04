Polonia: Ad Pkn Orlen, siamo al 100 per cento indipendenti da gas e petrolio da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pkn Orlen ha reso la Polonia indipendente al 100 per cento dal gas e dal petrolio russi, senza aspettare le sanzioni europee. Lo ha detto l’amministrazione delegato della società petrolifera polacca, Daniel Obajtek, parlando al quotidiano “Gazeta Polska”. “Abbiamo intrapreso da soli azioni decise. Al momento dello scoppio della guerra in Ucraina le nostre forniture di greggio sono state diversificate al 70 per cento e successivamente questo livello è cresciuto fino alla definitiva indipendenza dalla Russia al 100 per cento”, ha dichiarato Obajtek. A proposito degli investimenti dell’azienda, l’Ad ha affermato che entro il 2030 ammonteranno a oltre 320 miliardi di zloty (68,5 miliardi di euro). (Vap)