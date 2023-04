Uganda-India: ministro Esteri Jaishankar inaugura progetti di assistenza allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita ufficiale in Uganda (10-12 aprile), ha inaugurato oggi un campus dell’Università nazionale di scienze forensi (Nfsu) a Jinja, oggetto di un memorandum d’intesa bilaterale. Lo riferisce su Twitter lo stesso Jaishankar. Il ministro ieri a Kampala è intervenuto a un forum di imprenditori indiani insieme al ministro del Commercio, dell’industria e delle cooperative ugandese, Mwebesa Francis. Jaishankar ha ringraziato gli imprenditori per il loro contributo alla crescita delle relazioni tra i due Paesi e ha sottolineato che l’esperienza di sviluppo dell’India può essere d’aiuto all’Uganda e aprire nuove opportunità. Il rappresentante di Nuova Delhi, inoltre, ha partecipato alla cerimonia virtuale di inaugurazione di un progetto di distribuzione idrica alimentato a energia solare, realizzato col finanziamento dell’India Exim Bank, la banca indiana che sostiene il commercio e gli investimenti internazionali. L’infrastruttura, ha spiegato il ministro, fornirà un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile a mezzo milione di ugandesi in 20 distretti rurali. (segue) (Res)