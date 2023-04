Uganda-India: ministro Esteri Jaishankar inaugura progetti di assistenza allo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata Jaishankar ha incontrato l’omologo Jeje Odongo, un incontro al quale si sono uniti anche il ministro dell’Acqua e dell’ambiente, Sam Cheptoris, e il ministro del Commercio Francis. Sono state esaminate le possibilità di cooperazione nel commercio, negli investimenti, nell’energia, nella difesa e nella connettività. Jaishankar ha espresso soddisfazione per i risultati dell’assistenza allo sviluppo e ha ricordato i “principi di Kampala”, ovvero il discorso pronunciato nel luglio del 2018 dal primo ministro indiano, Narendra Modi, al Parlamento dell’Uganda con i dieci principi dell’azione dell’India in Africa, tra i quali ci sono il rispetto delle priorità africane, l’apertura dei mercati, l’accento sull’innovazione digitale, la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il miglioramento dell’agricoltura, il contrasto al cambiamento climatico, la lotta al terrorismo e all’estremismo e la battaglia per le riforme delle istituzioni globali. (segue) (Res)