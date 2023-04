Def: Castellone (M5s), nessun miracolo, solita politica austera di destra che taglia servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo punta a ridurre il deficit tagliando sanità. istruzione e investimenti. Noi come M5s invece abbiamo puntato sulla spesa pubblica, perché non si può giocare ad aggiustare i numeri sulla carta a discapito dei servizi ai cittadini. E la destra lo fa da sempre. Si sta vendendo all'opinione pubblica l'austerità per acqua santa con la promessa di miracoli 'made in Italy'". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone (M5s).(Rin)