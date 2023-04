Trasporti: Fontana, chiesta deroga al ministro per sicurezza privata sui treni in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo ancora chiedendo al ministro la deroga per avere la possibilità di far girare sui nostri treni dei rappresentanti della sicurezza privata, che potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di dissuasione nei confronti di questi reati". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della firma del protocollo d'intesa con le Forze dell'ordine e le Forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico, che ha avuto luogo oggi al belvedere di Palazzo Lombardia. "Lo avevamo già fatto con il presidente Maroni, poi ci fu una direttiva della prefettura che aveva impedito che si proseguisse. Adesso stiamo aspettando una deroga dal ministero in modo da poter far salire anche i rappresentanti della sicurezza privata", ha aggiunto Fontana. A chi gli ha chiesto di quanti uomini si sta parlando, Fontana ha spiegato di non saperlo dire: "Lasciamo che ci pensi Ferrovie Nord, le risorse sono loro e sono loro che dovranno fare un progetto e vedremo di realizzarlo". Ciò che è certo, ha concluso Fontana, è che la Regione ha intenzione di sostenere questi uomini della sicurezza privata. "Con Ferrovie Nord eravamo già d'accordo nel 2015 e avevano già iniziato a realizzare questo progetto", ha concluso. (Rem)