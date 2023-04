Ippica: Masaf, istituita direzione generale per rilanciare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di concerto con i ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, lo schema di decreto di riorganizzazione del Masaf (ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) che dà il via a una autonoma direzione generale completamente dedicata al mondo ippico a e a tutte le attività ad esso connesse. La nuova direzione, che viene scorporata da quella generale per la promozione della qualità agroalimentare, nasce - si legge nella nota Masaf - dalla volontà di rilanciare l'ippica e farla ritornare ad essere un movimento centrale per la nostra nazione, considerando anche l'importante rilevanza economica che rappresenta e il numero ingente di addetti che coinvolge. Compito della direzione Ippica sarà quello di definire le linee di sviluppo del settore, tutelare il benessere dei cavalli, prevenire e contrastare il doping, sviluppare l'allevamento, i relativi piani allevatoriali e la gestione dei Libri genealogici. A livello sportivo si occuperà di programmare le corse e gestire le gare di trotto, galoppo e le "manifestazioni cavallo da sella" tra cui le discipline sportive relative al salto ad ostacoli, dressage e concorso completo di equitazione ed endurance. Tra le attività di competenza anche quelle connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli, la gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo. A livello di promozione gestirà il palinsesto televisivo e i canali Tv dedicati.(Com)