Germania: la legalizzazione della cannabis avverrà in due fasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo in Germania avverrà in due fasi. In un primo momento, gli adulti potranno detenere un massimo di 25 grammi della sostanza a uso personale e coltivare non più di tre piante di canapa. Successivamente, la vendita della cannabis presso negozi autorizzati dovrà essere oggetto di test in regioni modello con supporto scientifico. È quanto prevedono i nuovi capisaldi del progetto di legge sulla legalizzazione della cannabis, illustrati oggi a Berlino dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, con il collega delle Politiche alimentari e dell'Agricoltura, Cem Ozdemir. Come riferisce il quotidiano “Sueddetusche Zeitung”, si tratta di modifiche alla precedente iniziativa di Lauterbach, necessarie per renderla compatibile con il diritto internazionale e dell'Ue. I cambiamenti sono stati concordati dal governo tedesco con la Commissione europea. Un disegno di legge concreto verrà presentato nel corso di aprile per disciplinare la proprietà e l'autocoltivazione della cannabis, nonché le associazioni dove potrà essere venduta, i “cannabis social club”. Dopo l'approvazione da parte dell'esecutivo federale, il testo passerà all'esame di Bundestag e Bundesrat. (Geb)