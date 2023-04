Spagna: presidente imprenditori Garamendi, fare pressione su Ferrovial non la convincerà a restare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare "pressione" su Ferrovial affinché non si trasferisca nei Paesi Bassi "non è il modo più appropriato" per convincerla a restare. Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, chiedendo "profondo rispetto" per la decisione di un'azienda privata, il cui trasferimento nei Paesi Bassi è "perfettamente legale". Per quanto riguarda l'argomentazione del governo spagnolo secondo cui Ferrovial potrebbe essere quotata dalla Spagna negli Stati Uniti, il presidente della Ceoe ha sottolineato che "non c'è nessuna azienda spagnola" che lo stia facendo. "Dobbiamo rispettare la libertà delle decisioni prese dall'azienda", ha insistito Garamendi, aggiungendo che Ferrovial ha preso la decisione che ritiene essere nel migliore interesse dell'azienda, dei suoi azionisti e del suo futuro. (Spm)