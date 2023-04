Sicurezza: Granelli, in 10 anni dimezzate aggressioni su mezzi a Milano, nostro impegno massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi 10 anni le aggressioni sono diminuite fortemente, sono meno della metà, ma anche una per noi è importante". Lo ha detto l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, a margine della firma del protocollo d'intesa con le Forze dell'ordine e le Forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico nel territorio lombardo, che ha avuto luogo oggi al belvedere di Palazzo Lombardia. "Quindi c'è impegno massimo come amministrazione e tavolo della prefettura, che è il tavolo di coordinamento dei lavori delle forze dell'ordine" e c'è impegno anche "come Atm, che ha rafforzato ulteriormente la sua security, crediamo che si stia lavorando bene. Ogni episodio per noi è importante, anche se numericamente sono in forte calo", ha aggiunto. (Rem)