Croazia: Ente turismo, stagione turistica è già in pieno svolgimento

- La stagione turistica in Croazia è già in pieno svolgimento. Lo afferma l'Ente croato per il turismo (Htz), il quale riporta che dall'inizio dell'anno la Croazia ha avuto 1,3 milioni di arrivi turistici e 3,6 milioni di pernottamenti più dello scorso anno e che rispetto all'anno record 2019, "la crescita è stata del 6 per cento negli arrivi e del 19 per cento nei pernottamenti". Lo stesso Ente ha riferito che i risultati e le tendenze raccolte finora indicano che quest'anno il turismo croato "supererà il traffico totale turistico raggiunto nell'anno record 2019" e che i risultati ottenuti durante i primi quattro mesi di quest'anno dimostrano che il Paese "è sulla buona strada per posizionarsi come destinazione attraente e sostenibile durante tutto l'anno". Da gennaio il maggior numero di pernottamenti è stato effettuato in Istria e nel Quarnaro. Le città più visitate sono state Zagabria, Ragusa, Rovigno, Spalato e Parenzo. Allo stesso tempo, la maggior parte dei pernottamenti è stata fatta da turisti locali, seguiti da tedeschi e austriaci. (Spm)