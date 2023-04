Imprese: Brugnoli (Confindustria), promuovere previdenza contro calo demografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sotto i riflettori il tema del calo demografico in Italia, ma "non si legge correttamente l'andamento sociale demografico nel nostro Paese". "Dobbiamo sforzarci di promuovere nel mondo delle imprese il tema della previdenza per contrastare i dati drammatici". Lo ha detto Giovanni Brugnoli, presidente di Previmoda e vice presidente di Confindustria per il capitale umano, intervenendo durante il convegno "Welfaremoda: il welfare contrattuale che guarda al futuro", organizzato da Sistema Moda Italia e dai sindacati nazionali di categoria Femca CISL, Filctem-Cgil e Uiltec, in collaborazione con Previmoda e Sanimoda. I cittadini "non fanno ancora caso sulla drammaticità di questo tema" ha sottolineato Brugnoli, una problematica che si riflette anche nel numero di candidati ai colloqui di lavoro, come ha spiegato il presidente di Previmoda "visto il dato demografico, i candidati sono diventati sempre meno". Il 2020 "è stato uno spartiacque" per cambiare la contrattualistica nel lavoro, "anche noi imprenditori stiamo cambiando modalità di interazione nei colloqui di lavoro" ha aggiunto Brugnoli, riportando che durante il colloquio "la parte welfare è importante". (Rem)