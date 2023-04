Cina: corruzione, ex giudice Corte suprema condannato a 12 anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Cina ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex giudice della Corte suprema Meng Xiang, con l'accusa di avere accettato tangenti per 3,3 milioni di dollari. Stando a quanto riferito dalla Corte intermedia di Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale di Henan, i reati contestati a Meng si sono consumati tra il 2003 e il 2020, periodo in cui avrebbe accettato cospicue somme di denaro in cambio di appalti e promozione di dirigenti. Meng, 58 anni, è finito al centro di un'inchiesta due anni fa nell'ambito di una campagna di "autocorrezione" rivolta a funzionari giudiziari e forze dell'ordine.(Cip)