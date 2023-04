Expo 2030: Salvini, aeroporto Fiumicino eccellenza, aiuta in sostegno candidatura Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno della candidatura di Roma "sono convintamente in campagna elettorale per Expo 2030" e "conto che l'eccellenza dell'aeroporto di Fiumicino possa aiutare". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco del Terminal 1 all'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. "Da milanese - ha aggiunto - ho toccato con mano, nonostante gli scetticismi iniziali, come un grande evento gestito bene come possa essere una spinta straordinaria. L'area post Expo di Milano di oggi, sta diventando un attrattore di cervelli dall'estero che arrivano per fare ricerca e innovazione. Mi auguro che anche un'area di Roma non particolarmente valorizzata e non infrastrutturata grazie a Expo lo possa diventare. Siamo in competizione con qualcuno che è partito un po' prima, penso a Riad, con argomenti convincenti. Noi contiamo di avere argomenti convincenti da un altro punto di vista. Da milanese di nascita, ma romano di adozione, farò di tutto perché sia Roma a ospitare l'esposizione universale del 2030. E su questo conto che l'eccellenza dell'aeroporto di Fiumicino possa aiutare", ha concluso Salvini. (Rer)