Def: Pagano (Pd), crescita zero, Pnrr abbandonato, manovra inattuata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come testimoniato dal documento di economia e finanza, "sono bastati pochissimi mesi a questo Governo per abbattere la crescita del Paese e riportarla ai tempi dello 'zero-virgola'. 'Merito', sì, di misure inique e controproducenti, a vantaggio di pochi e – com’è sempre più evidente – sulle spalle di tutti gli altri, con chiare ripercussioni sull’intero sistema produttivo; ma anche della completa incapacità di realizzare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e persino di dare attuazione alla loro stessa legge di bilancio". Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Montecitorio. "Ben l’85 per cento delle misure è ad oggi inattuato e per un quarto dei decreti attuativi da adottare i tempi sono già scaduti. Ritardi e incompetenza che costano miliardi e miliardi di euro agli italiani. Ma non erano loro quelli bravi?".(Rin)