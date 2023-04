Salario minimo: Barelli (FI), abbattere cuneo fiscale è vero problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa ci sono alcuni Paesi, tra i quali l'Italia, nei quali la percentuale di lavoratori coperti dalla contrattazione sindacale è molto alta. Personalmente non sono contrario al fatto che la fascia di lavoratori non protetti dalla contrattazione sindacale (circa il 10 per cento in Italia) abbia un minimo garantito su cui potersi parametrare, ma il vero problema è l'abbattimento del cuneo fiscale. I 3 miliardi di euro che emergono dall'incremento atteso del Pil all'1 per cento superiore alla previsione dello 0,6 per cento devono essere destinati a questo. L'aspetto su cui intervenire riguarda il potere d'acquisto degli stipendi attuali che negli ultimi anni non sono aumentati e sono penalizzati da un cuneo fiscale che non favorisce certo questa crescita dei salari e comprime lo sviluppo delle aziende. Su questo dobbiamo lavorare". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, intervenendo ad "Agorà" su Rai3. (Rin)