Libano: procuratrice generale revoca divieto di viaggio a governatore Banca centrale

- La procuratrice generale della Corte d’appello del Libano, la giudice Ghada Aoun, si appresta a revocare, ufficialmente da domani, 13 aprile, il divieto di viaggio imposto al governatore della Banca centrale libanese (Bdl), Riad Salamé. Lo ha annunciato la stessa giudice, oggi, al sito web di informazione indipendente “Lebanon Debate”. La sua decisione si basa sulla convocazione di Salamé da parte della giudice francese, Aude Buresi, per il prossimo 16 maggio, a Parigi, dove dovrà rispondere delle accuse di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e vantaggi illeciti. Buresi, chiamata a decidere sul congelamento dei beni e sulla confisca degli averi del governatore della Bdl, avrebbe dovuto emettere un verdetto lo scorso 4 aprile, ma ha rinviato la sentenza all’udienza del prossimo 23 maggio, dopo che gli avvocati libanesi avevano chiesto di riesaminare il caso. L’azione legale indetta contro Salamé in Francia è stata promossa dal Gruppo delle vittime di attività fraudolente e criminali del Libano e dall'organizzazione non governativa francese Sherpa". Intanto, in Libano, il 6 aprile scorso il giudice Charbel Abou Samra aveva rinviato al 18 maggio una sessione di interrogatorio di Salamé nell'ambito di un'indagine nazionale contro il governatore della Bdl il fratello Raja e l’assistente Marianne Howayek. I tre sono accusati di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, arricchimento illecito e frode fiscale. (segue) (Lib)