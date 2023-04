Libano: procuratrice generale revoca divieto di viaggio a governatore Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salamé, 72 anni, fa parte della classe politica libanese ampiamente accusata di aver contribuito alla perdurante crisi economica in Libano iniziata alla fine del 2019 e definita dalla Banca mondiale tra le peggiori della storia recente. Salamé ha ripetutamente negato qualsiasi accusa. Le indagini sui suoi beni erano state avviate nel 2021, dopo una richiesta di assistenza del procuratore generale in Svizzera. Nel marzo 2022, inoltre, Francia, Germania e Lussemburgo avevano annunciato il congelamento di 120 milioni di euro di beni libanesi a seguito di un’inchiesta per riciclaggio di denaro che aveva preso di mira cinque persone, tra cui Salamé. Lo scorso marzo, dunque, investigatori europei avevano interrogato Salamé per due giorni. L’interrogatorio era seguito alla prima missione a Beirut dei magistrati europei, nel gennaio scorso, con l’obiettivo di far luce sui presunti reati finanziari commessi dal governatore della Bdl e da persone a lui vicine. In quella occasione, gli inquirenti europei avevano interrogato i funzionari bancari a Beirut sul trasferimento di fondi verso Paesi in cui Salamé aveva attività significative. I giudici europei avevano anche esaminato i legami della Banca centrale con la Forry Associates Ltd, una società registrata nelle Isole Vergini britanniche, nella quale il fratello del governatore della Bdl, Raja Salamé, risultava tra i beneficiari. Forry era dunque sospettata di aver scambiato su commissione buoni del tesoro libanesi ed eurobond, poi trasferiti su conti bancari all'estero. Il mese scorso, le autorità libanesi hanno accusato Salamé di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale nell'ambito delle proprie indagini. Nei suoi confronti, il 15 marzo, le autorità libanesi hanno sporto una nuova denuncia per corruzione e arricchimento illecito, su iniziativa della direttrice del Servizio per i contenziosi dello Stato, Helena Iskandar. (Lib)