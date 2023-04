Sicurezza: R. La Russa, servono privati da affiancare a Forze dell'ordine sui mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Regione Lombardia, bisogna aprire alla sicurezza privata sui mezzi pubblici, ma "ci sono alcuni passaggi burocratici che oggi non permettono tranquillamente questo utilizzo" e "su questa strada bisogna lavorarci e superare, perché non possono essere sufficienti gli uomini di polizia dello Stato o i Carabinieri, e non possiamo pensare di mettere in ogni mezzo un uomo delle forze dell'ordine". Lo ha affermato l'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, a margine della firma del protocollo d'intesa con le Forze dell'ordine e le Forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico, che ha avuto luogo oggi al belvedere di Palazzo Lombardia. Per quanto riguarda le Forze dell'ordine sui mezzi, ha poi aggiunto, "i soldi ci sono ma fino a un certo punto. Ma cercheremo di trovarli. Uomini in più, di polizia e carabinieri, che chiederemo al governo nazionale, è un'esigenza, purtroppo, che non riguarda soltanto i mezzi di trasporto ma riguarda tutta la città di Milano in particolare, e anche tutti i centri più importanti della Regione Lombardia. Siamo già con un discorso ben avviato su uomini in più: se non ancora garantito, ci è stato promesso che nei prossimi mesi saranno inviati soprattutto a Milano". (Rem)