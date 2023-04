Sport: assessore Roma, città è nuova meta internazionale del golf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma si afferma "sempre di più come nuova meta e Capitale internazionale del golf. Ospitare l'ottantesima edizione dell'Open d'Italia sarà la prova generale in vista della Ryder Cup, che il prossimo autunno vedrà i riflettori degli appassionati di tutto il mondo puntati sulla nostra città". Lo dichiara l'assessore allo Sport e turismo di Roma, Alessandro Onorato, in una nota. "Abbiamo investito molto per promuovere questo sport: dalla fiera internazionale Igtm ospitata nell'iconica Nuvola di Fuksas alle giornate del golf in piazza organizzate a Villa Borghese per avvicinare alla pratica i ragazzi delle scuole - aggiunge -. L'obiettivo è che Roma diventi una delle mete più importanti al mondo per il turismo golfistico internazionale. Gli appassionati di golf sono turisti di fascia alta e high-spender: un target ad alta redditività, che genera ricadute significative sull'economia e sull'occupazione anche negli anni successivi al grande evento". (segue) (Com)