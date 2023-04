Sport: assessore Roma, città è nuova meta internazionale del golf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Open, e ancora di più la Ryder Cup, sono delle vertine straordinarie - prosegue Onorato -, grandi eventi internazionali che attraggono gli sportivi di tutto il mondo e che vorranno tornare per giocare sui campi praticati dai campioni loro beniamini. E Roma sarà pronta ad accoglierli al meglio: da qui ai prossimi tre anni, grazie alla rinnovata fiducia degli investitori e alle politiche di promozione che abbiamo adottato, il numero delle stanze cinque stelle lusso in città aumenterà del 30 per cento e in sei anni raddoppierà. Con le aperture dei principali marchi del lusso che fino ad oggi non c'erano: Four Seasons, Mandarin, Six Senses, Rosewood, Nobu, Bulgari. Andando a coprire una carenza di strutture di alta gamma - conclude l'assessore - che danno una spinta verso l'alto alla qualità del servizio, ma anche all'immagine della destinazione Roma a livello internazionale". (Com)