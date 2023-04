Tunisia-Siria: apertura delle rispettive ambasciate a Damasco e a Tunisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo, diversi Paesi arabi avevano già avviato un processo di normalizzazione delle relazioni con la Siria. Tra questi, vi è la Tunisia che recentemente ha dato istruzioni per avviare la nomina di un nuovo ambasciatore a Damasco. Le relazioni tra Tunisi e Damasco sono interrotte dal 2012, anno in cui il governo tunisino aveva espulso l'ambasciatore siriano per protestare contro la sanguinosa repressione attuata dal regime di Assad contro i suoi oppositori all'inizio della guerra civile. Nel 2015 la Tunisia aveva già compiuto un passo verso il ripristino delle relazioni diplomatiche nominando un rappresentante consolare presso a Damasco per "monitorare" la situazione dei tunisini in Siria. (Lib)