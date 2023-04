Sociale: Santori (Lega), calvario per disabili a Roma per rinnovo accesso servizi trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo dell'accesso ai servizi per il trasporto dei disabili al cento per cento, con patologie irreversibili, a Roma "è un inutile calvario". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, dopo aver raccolto le voci di protesta di alcuni portatori di handicap in difficoltà con il rinnovo dei permessi di trasporto. "Carte, certificati, telefonate, documenti, attese: un inutile calvario che ha portato Marco all'umiliazione e gli ha negato il posteggio auto perché il documento di identità, pur essendo ancora valido, per gli uffici è risultato scaduto - spiega Santori in una nota -. Roma servizi mobilità metta fine a queste avvilenti prese in giro. Mesi fa avevo segnalato a Roma servizi mobilità e al Campidoglio l'assurda procedura che prevede il rinnovo dell'accesso ai servizi per il trasporto dei disabili al cento per cento con patologie irreversibili. Ma la segnalazione è rimasta inascoltata e il disagio si ripete calpestando i diritti dei malati. Ribadiamo la richiesta di abolire questo ridicolo controllo e di fornire gli aventi diritto di autorizzazioni senza scadenza". (Com)