Migranti: Commissione Ue, stato emergenza competenza dell'Italia, governo ha chiesto sostegno finanziario

- La Commissione europea ha preso atto dello stato di emergenza dichiarato dal governo italiano sulla questione dei migranti. "Questa decisione è di competenza nazionale dell'Italia e, a quanto ci risulta, è stata motivata dalla situazione migratoria particolarmente difficile che il Paese si trova ad affrontare", ha detto la portavoce della Commissione Ue per gli Affari interni, le migrazioni e la sicurezza interna, Anitta Hipper, nel corso della conferenza giornaliera a Bruxelles. "Prima di poter commentare le misure, dovremo esaminarne esattamente i dettagli", ha aggiunto. Nel frattempo, ha spiegato la portavoce Ue, "la Commissione è stata molto attiva e ha preso atto della situazione particolarmente difficile, con un aumento vertiginoso degli arrivi nel Mediterraneo centrale e anche verso l'Italia. Lo scorso novembre abbiamo presentato un piano d'azione mirato con 20 azioni specifiche. Alcune di esse sono sostenute da misure operative e finanziarie e, allo stesso tempo, stiamo lavorando a pieno ritmo su due binari: sia per quanto riguarda le misure operative, sia per continuare a sostenere l'adozione del Patto sulla migrazione e l'asilo". Inoltre, ha concluso Hipper, "la Commissione è in stretto contatto con l'Italia per discutere delle sfide migratorie e anche per verificare cosa comporti lo stato di emergenza. L'Italia ha anche richiesto un sostegno finanziario per affrontare il recente e significativo aumento degli arrivi via mare e, in particolare, la situazione critica di Lampedusa e dell'hotspot sull'isola". (Beb)