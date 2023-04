Roma: al Molo B dell'aeroporto di Fiumicino apre nuovo negozio Sky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della riapertura del Molo B dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino, l'emittente televisiva Sky ha inaugurato oggi un nuovo negozio dedicato ai viaggiatori che transiteranno nel rinnovato spazio dello scalo romano. Lo riferisce una nota dell'emittente. All’interno del nuovo corner, attivo per sei mesi nella piazza T1, sarà possibile provare l’esperienza di Sky glass, la smart tv di ultima generazione che ha ridefinito il modo di vivere la tv, integrando in modo semplice e intuitivo i contenuti di Sky, dei canali in chiaro e delle principali app in streaming. Sky glass è disponibile in tre formati e in cinque diverse colorazioni. (Com)