Trentino: Floridia (Avs) su runner morto, rispetto per famiglia, no a scelte su onda emotiva

- "E' chiaro che il progetto 'Life Ursus' è sfuggito di mano alla provincia autonoma di Trento che dimostra, ancora una volta, di conoscere solo metodi repressivi e violenti nella gestione della fauna selvatica. L'attenzione mediatica per questa tragedia sta provocando ora solo ulteriore confusione e scelte che non risolveranno il problema della delicata convivenza tra persone e plantigradi, ma anche altri animali. Non servono ordinanze sull'onda emotiva". Lo ha detto la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Aurora Floridia, membro della commissione ambiente di palazzo Madama. "Oggi è un giorno di lutto per la Val di Sole e nello stringermi all'immenso dolore della famiglia di Andrea Papi, che giustamente vuole risposte dalla provincia autonoma di Trento, chiedo rispetto per il dolore della famiglia e chiedo parimenti che siano prese decisioni sensate, ascoltando tutti gli esperti. Le soluzioni ci sono: monitorare attentamente gli orsi attraverso il radiocollare e legalizzare lo spray per l'autodifesa, strumenti già utilizzati in molti Paesi. Pretendiamo trasparenza nella gestione dei plantigradi e invitiamo tutte le parti in causa a impiegare subito le energie in campagne informative sul comportamento da adottare in montagna nel caso di un incontro con un orso, così da evitare queste tragedie e garantire la sicurezza dei cittadini", conclude Floridia. (Rin)