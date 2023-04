Trasporti: In sei stanze tematiche il museo virtuale delle Ferrovie Nord Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei stanze virtuali in 3D per raccontare la storia delle Ferrovie Nord Milano, dalla fondazione del 1877 ai giorni nostri, con migliaia di immagini, documenti, schede di approfondimento liberamente consultabili, il tutto arricchito da contenuti multimediali (audio e video) e riproduzioni tridimensionali di luoghi simbolo, mezzi ferroviari e strumentazioni tecniche. Un affascinante viaggio nel tempo, attraverso le vicende di una realtà aziendale - oggi Gruppo FNM - e delle persone che hanno contribuito a costruirla e a farla crescere, profondamente radicate nella società lombarda e strettamente legate al suo sviluppo. Il Museo Virtuale, sviluppato da Ferrovienord, https://museo.ferrovienord.it/ ha ufficialmente aperto i battenti e può essere visitato da appassionati, studenti, semplici curiosi "di passaggio": ciascuno può autonomamente organizzare la propria visita e il proprio percorso, tornando tutte le volte che vuole. Il Museo Virtuale è stato realizzato anche grazie ai contributi messi a disposizione da Regione Lombardia, nell'ambito del Contratto di Servizio con Ferrovienord. "Abbiamo deciso di realizzare questo spazio virtuale - commenta il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna - per rendere disponibile al più ampio pubblico possibile il ricco patrimonio di storia, tradizione, cultura, conoscenze e competenze che caratterizzano le nostre aziende da quasi 150 anni. Condividere i documenti e le immagini dei nostri archivi significa raccontare un percorso di sviluppo che ha coinvolto e coinvolge l'intera società lombarda. La ferrovia infatti ha accompagnato e continua ad affiancare l'evoluzione della vita del nostro territorio dal punto di vista dell'economia e del lavoro così come dello svago e del tempo libero". (segue) (Com)