Trasporti: In sei stanze tematiche il museo virtuale delle Ferrovie Nord Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta, la catalogazione, la scelta e la presentazione del materiale ha richiesto un lavoro di diversi mesi, che è stato gestito da un gruppo di lavoro interno di Ferrovienord , con il generoso supporto di diversi volontari e appassionati che hanno messo gratuitamente a disposizione il proprio tempo per la buona riuscita del progetto. I documenti e le immagini del Museo Virtuale abbracciano tutti i temi legati all'attività della società storica Ferrovie Nord Milano, dalle origini fino ai giorni nostri. I materiali provengono in buona parte dall'archivio aziendale, che è stato rivisitato e riorganizzato, ma anche da donazioni private. Il Museo Virtuale è stato pensato per essere uno spazio dinamico: in futuro potranno aggiungersi nuovi contenuti e nuovi ambienti per rendere l'esperienza della visita ancora più ricca e completa. Il Museo è organizzati su due livelli: 6 stanze tematiche, comunicati tra loro, in uno spazio 3D, che offrono un percorso guidato (anche se non obbligato) attraverso i vari argomenti; un archivio storico che raccoglie tutti i materiali e gli approfondimenti sui temi esposti sinteticamente nell'ambiente 3D. Completano il sito una introduzione generale e una mediateca. In ciascuna stanza sono esposti 8 quadri che presentano i diversi argomenti legati al tema principale. Attraverso i quadri si ha accesso alle informazioni di dettaglio, agli approfondimenti e a tutto il materiale archivistico. Il Museo Virtuale è fruibile attraverso tutti i tipi di device (pc, tablet e smartphone). (Com)