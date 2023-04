Trasporto aereo: Rocca, orgoglioso per crescita aeroporto di Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sempre un piacere vedere quanto la qualità stia crescendo anno dopo anno, è sicuramente un asset fondamentale per la nostra Regione, per la città di Roma. Lo dico anche da viaggiatore, fino a poco tempo fa ho utilizzato questo aeroporto sempre di grandissima qualità, lo posso dire anche conoscendo anche le altre strutture internazionali, per cui sono molto orgoglioso di essere qui oggi per questa ulteriore tappa della crescita di questo asset". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dell'inaugurazione della nuova area d'imbarco del Terminal 1 all'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino. Il fatto che l'aeroporto diventi sempre più un museo, secondo Rocca "è una cosa molto bella, c'era già nel terminal nuovo inaugurato di recente. Io sto negoziando con l'amministrazione perché mi piacerebbe averlo anche agli arrivi internazionali, in modo i passeggeri, già quando arrivano, possano immergersi nella bellezza della nostra Regione. Questa è la sfida che ho chiesto ad Aeroporti di Roma per chi arriva a visitare la nostra città e la nostra Regione ", ha concluso Rocca (Rer)