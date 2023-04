Sport: Tajani, con Ryder Cup promuoviamo anche candidatura Roma per Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’80mo Open d’Italia è “l’antipasto della Ryder Cup, evento su cui stiamo lavorando tantissimo come sistema Italia per accendere i riflettori sulla capitale d’Italia”. A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del DS Automobiles 80mo Open d’Italia, ha ricordato come questo evento si terrà mentre è in corso la candidatura di Roma per Expo 2030 “e dimostrando che Roma è in grado di ospitare grandi eventi che aumentano le nostre possibilità: vogliamo presentare Roma come un luogo dove si possono fare grandi eventi, business e dove si possono incontrare uomini e donne d’affari che arrivano da tutto il mondo, promuovendo al contempo l’inclusione e la tutela dell’ambiente”. Per questo “in tutte le ambasciate stiamo presentando la candidatura di Roma per Expo, parlando anche della Ryder e degli altri grandi eventi. Lo sport, dunque, come strumento per far crescere consensi sul nostro Paese”, ha concluso. (Rin)