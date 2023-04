Russia: autorità Crimea annullano parate militari del 9 maggio per ragioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Crimea e della città di Sebastopoli hanno deciso di annullare "per ragioni di sicurezza" le parate militari in occasione della Giornata della vittoria, che viene celebrata in Russia il 9 maggio. A renderlo noto è stato il governatore della Crimea, Sergej Aksenov. "Le autorità della repubblica di Crimea e della città di Sebastopoli hanno deciso di non tenere manifestazioni festive il primo maggio (...) e il 9 maggio. Questa decisione è dovuta a motivi di sicurezza", ha scritto Aksenov su Telegram. Il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, non ha confermato le informazioni, ma ha spiegato sul proprio canale Telegram che la decisione sarà valutata insieme ai rappresentanti del ministero della Difesa russo.(Rum)