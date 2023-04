Auto: Mercedes-Benz, vendite aumentate del 3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha registrato nel primo trimestre del 2023 un aumento delle vendite del 3 per cento su base annua, consegnando 503.500 veicoli. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'incremento è avvenuto nonostante “la continua interruzione delle catene di approvvigionamento e la debolezza dell'economia”. La responsabile delle vendite dell'azienda, Britta Seeger, ha dichiarato: “La domanda di veicoli di fascia alta ed elettrici a batteria da parte dei nostri clienti è la forza trainante dei nostri risultati nel primo trimestre”. In particolare, sono stati richiesti i modelli top di gamma come classe G e Maybach, ma anche Gla e Glb e le loro controparti alimentate a batteria. La quota di auto puramente elettriche vendute da Mercedes-Benz è aumentata dal 6 per cento del periodo tra gennaio e marzo del 2022 al 10 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso. (Geb)