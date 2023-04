Veneto: assessore Sanità, al via iter per la legge che riconosce gli ambiti territoriali sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali, ha comunicato di aver presentato alla Giunta della Regione Veneto, il disegno di legge con il quale verrà rivista l'organizzazione e l'assetto istituzionale degli interventi e dei servizi sociali con la costituzione degli Ambiti territoriali sociali (Ats). "L'iter del Disegno di legge inizierà a breve – ha raccontato Lanzarin – dopo la consultazione della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria per il rilascio del parere, il testo sarà trasmesso al Consiglio regionale per essere esaminato dalle Commissioni Consiliari." "Gli Ats – ha proseguito – saranno il contesto in cui sarà sviluppata la gestione associata dei servizi sociali, essi diverranno il fulcro della programmazione, della pianificazione, del coordinamento locale e della gestione della funzione socio-assistenziale, con una visione complessiva su di un territorio vasto rispetto a quello del singolo comune. Gestire la Pianificazione associata delle politiche sociali è la sfida alla quale i territori saranno accompagnati dalla Regione, in quanto solo attraverso la pianificazione associata intercomunale sarà possibile dare risposte di qualità ed uniformi ai cittadini, ed in questo percorso tutti i comuni saranno protagonisti e partecipi del cambiamento". Come poi viene illustrato dalla nota regionale, "gli Ats, attraverso questa nuova norma, saranno riconosciuti quali contesto di riferimento per la realizzazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate da assicurare con carattere di universalità per garantire uniformità di trattamento, qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità". Gli ambiti territoriali sociali diverranno il punto di riferimento dei servizi sociali.(Rev)