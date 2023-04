Governo: Barelli (FI), su nomine normale dialettica per ruoli importanti, oggi si troverà la quadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono nomi importanti che circolano, alcuni sono già amministratori delegati in aziende fra le cosiddette big five. Se questi nomi fossero confermati, verrebbero dunque premiati merito e capacità indipendentemente dal fatto che siano già stati scelti nel precedente Governo". Lo ha sottolineato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, intervenendo ad Agorà su RaiTre. "'Continuismo?' Non si tratta di continuismo – ha proseguito Barelli - semplicemente chi ha fatto bene in passato è ritenuto in grado di continuare a far bene e credo che questo sia un servizio indispensabile per il Paese. In alcuni casi stiamo parlando di nomi che sono eccellenze riconosciute da tutti. È vero, i 'bravi' sono tanti, non ne esistono 5 o 10, magari sono 20, ma alcuni probabilmente sono più funzionali alla situazione attuale. La realtà di queste ore è che si sta discutendo per giungere a nomi che ricopriranno ruoli molto importanti, in società quotate, anche solo parlarne può incidere sul mercato finanziario. Io credo che rientriamo nei tempi canonici di decisione e penso che nella giornata di oggi si troverà la quadra", ha concluso Barelli. (Rin)