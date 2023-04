Spagna: popolari chiedono voto maggioritario per presidente Madrid Ayuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito popolare (Pp) di Madrid, Alfonso Serrano, ha chiesto il voto "maggioritario" per la presidente della Comunità e candidata del partito alla rielezione, Isabel Diaz Ayuso, alle elezioni del 28 maggio prossimo. "Come madrileni, credo che non ci sia modo migliore di andare a votare con entusiasmo e gioia il 28 maggio se non per la libertà e perché Madrid sia la fine del cammino del sanchismo", ha dichiarato Serrano in un incontro organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press". (Spm)