Roma: Malagò (Coni), un disastro aver rifiutato le Olimpiadi

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Dal 1960 "ad oggi, nel non candidare Roma” a grandi eventi come le Olimpiadi “la città ha certificato che l’unica opera di carattere internazionale è stata fatta da un privato grazie alla Ryder Cup. Lo ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Ds Automobiles 80mo Open d’Italia, l’evento più importante nell’ambito del progetto Ryder Cup. “I grandi eventi sportivi portano non solo successi ma anche un’opportunità per il futuro” e in questo “il sindaco Gualtieri ha ereditato un disastro” per il rifiuto della precedente amministrazione di non candidare la città per ospitare le Olimpiadi a Roma. (Rin)