Romania: premier Ciuca su adesione a Schengen, faciliterà sforzi Ue a sostegno del fianco Est

- L'adesione della Romania all'area Schengen è un tema molto importante per l'intera serie di misure che vengono prese a livello europeo. Lo ha affermato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca in una conferenza stampa congiunta con il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton in visita ufficiale in Romania. Ciuca ha sottolineato che una tale decisione faciliterà gli sforzi dell'Unione europea per sostenere tutti i Paesi del fianco Est, nonché l'Ucraina e la Moldova. "Non c'è dubbio che non si tratta solo della libera circolazione dei cittadini, qui si discute della libera circolazione delle imprese e dei servizi, un aspetto che faciliterà davvero molto gli sforzi che si stanno facendo a livello di Unione europea per sostenere sia l'Ucraina che la Moldova", ha detto il capo del governo romeno. (Rob)