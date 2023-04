Venezia: dal 17 al 21 aprile la seconda edizione de 'Privacy Symposium'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dal 17 al 21 aprile la seconda edizione del 'Privacy Symposium"' 2023, un congresso di importanza internazionale organizzato dall'Università di Ca' Foscari Venezia e promosso da Mandat International e Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati. L'evento, che si svolgerà in presenza nelle sedi universitarie e anche presso la Scuola Grande di S. Rocco, metterà al centro i temi della digital privacy, data protection, della cybersecurity, dell'Intelligenza Artificiale, del trasferimento internazionale di dati, argomenti che verranno trattati in modalità interdisciplinare. Nelle cinque giornate si terranno più di 80 panel ai quali sono attesi 200 relatori. Scopo degli incontri, come viene riportato nel comunicato di presentazione "è discutere e delineare le prospettive attuali e future dell'impatto dei processi di digitalizzazione e "datificazione", non solo sotto il profilo economico e sociale, ma anche sul versante dello sviluppo delle nuove tecnologie e della tutela dei diritti fondamentali della persona". (Rev)