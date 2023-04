Giappone: popolazione in calo per il 12mo anno consecutivo sotto la soglia di 125 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione del Giappone è calata di 556 mila unità nel corso del 2022, scivolando sotto la soglia di 125 milioni di abitanti. E' quanto si evince dai dati pubblicati oggi dal governo giapponese, che confermano il 12mo anno consecutivo di calo demografico. Il primo ottobre scorso la popolazione del Giappone, inclusi i residenti stranieri, ammontava a 124,947 milioni di abitanti. Il numero dei cittadini giapponesi, in particolare, è calato in un anno di 750 mila unità a 122,031 milioni, il calo più consistente mai registrato dal 1950, quando il Paese ha iniziato a curare dati paragonabili. Hanno registrato un calo della popolazione tutte e 47 le prefetture giapponesi, fatta eccezione per l'area metropolitana di Tokyo. Per la prima volta dal 1972, quando la prefettura è tornata sotto la giurisdizione giapponese, ha registrato un calo demografico anche Okinawa. La popolazione giapponese in età da lavoro, compresa tra 15 e 64 anni di età, è calata di 296 mila unità a 74,208 milioni, pari al 59,4 per cento della popolazione complessiva. (Git)