Sardegna: più di 33mila studenti sardi scelgono l’istruzione tecnica e professionale

- Sono 33.598 gli studenti sardi che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno seguito percorsi di istruzione tecnica e professionale, pari al 46,8 per cento del totale che hanno frequentato le scuole secondarie della regione, numeri che collocano la Sardegna al 12esimo posto nella graduatoria nazionale degli alunni che hanno compiuto questo tipo di scelta formativa. In prima posizione il Veneto con il 56,8 per cento, mentre chiude il Lazio con il 36,2 per cento, contro una media nazionale del 48,8 per cento. In Italia sono circa 1 milione e 296 mila gli allievi delle scuole secondarie che hanno puntato sull’istruzione tecnica e professionale. È quanto emerge dall’analisi, da titolo “Il valore dell’istruzione tecnica e professionale”, realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati del Ministero dell’Istruzione e Anpal 2012-2022. Se da una parte, tra i mestieri più richiesti di sono quelli con percorsi di formazione di assoluta eccellenza come ingegneri, tecnici e specialisti di software e web-marketing, data scientist, disegnatori e stampatori 3D, programmatori quantistici, designers di wearables (dispositivi indossabili), esperti di sistemi operativi a distanza (per chirurghi, ad esempio), di cyber security, operatori di logistica automatizzata, dall’altra parte ci sono decine di migliaia di offerte per quelli “introvabili” come trattoristi, potatori, addetti al raccolto di frutta e verdura, cui si aggiungono fresatori, tornitori, elettricisti, saldatori, manutentori, termoidraulici, montatori, collaudatori ma anche modellisti, artigiani della pelletteria, ricamatrici, decoratori, intagliatori e artigiani del legno e del ferro, addetti alle confezioni, supervisioni, a controlli e rifiniture. Insomma al mercato del lavoro mancano, in due parole, le mani. (segue) (Rsc)