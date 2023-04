Sardegna: più di 33mila studenti sardi scelgono l’istruzione tecnica e professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’analisi mette in evidenza come per sostenere l’occupazione giovanile nei principali settori del nostro tessuto produttivo – osservano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - occorra puntare con più decisione sull’innalzamento della qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale”. “Quindi in primis è necessario intervenire sul piano della programmazione di un’offerta formativa sempre aggiornata e proiettata verso le figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro – continuano Lai e Serra – poi valorizzare l’insegnamento di competenze tecnico-pratiche, soprattutto attraverso le attività di laboratorio e la professionalizzazione dei docenti tecnici”. Le città con il maggiore numero di studenti tecnico-professionali sono soprattutto quelle del Nord: al primo posto la provincia di Vercelli (61,3 per cento), tallonata da Vicenza (61 per cento), Rovigo (60,8 per cento) e Reggio-Emilia (60,7 per cento). Restringendo lo sguardo sulla Sardegna è Sassari-Gallura, 10.588 alunni (42,1 per cento), la provincia con il più alto numero di studenti che optano per un indirizzo tecnico professionale. Seguono Cagliari con 9.119 studenti (42,1 per cento), il Sud Sardegna con 5.376 (52,4 per cento), Nuoro con 4.896 (50,1 per cento) e Oristano con 3.161 (50,1 per cento). Dall’incrocio dei dati, inoltre, affiora inoltre anche un dato particolarmente significativo: nonostante la scuola tecnico-professionale garantisca maggiori possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, i giovani sardi continuano a preferire in larga parte il liceo. Eppure, nel 2022, il 66,9 per cento del personale assunto in Sardegna possedeva un’istruzione tecnico professionale. Un dato che peraltro supera di gran lunga la media nazionale, ferma al 63,2 per cento della domanda complessiva di lavoro da parte delle imprese in cerca di profili con tali caratteristiche formative. (segue) (Rsc)