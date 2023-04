Sardegna: più di 33mila studenti sardi scelgono l’istruzione tecnica e professionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore paradosso è rappresentato dal fatto che in Sardegna cresca sempre di più la necessità di figure professionali qualificate da inserire nelle imprese: se nel 2022 la quota mancante di manodopera specializzata era del 36,6%, nel 2023 la carenza si attesterà al 42,1 per cento, con una crescita del 5,5 per cento. Tra le imprese artigiane la difficoltà di reperimento è del 38,5 per cento. Insomma il lavoro ci sarebbe ma i posti rimangono liberi a causa del ridotto numero di candidati, per l’inadeguatezza professionale degli aspiranti e per altre “generiche motivazioni”. La difficoltà si riscontra soprattutto, in riferimento al livello secondario, per gli indirizzi di elettronica ed elettrotecnica (59,8 per cento), e di meccanica, meccatronica ed energia (56,2 per cento). Per quanto concerne le qualifiche di formazione o diploma professionale, le maggiori criticità riguardano gli indirizzi di impianti termoidraulici (61,9 per cento), elettrico (54,7 per cento) e meccanico (51,5 per cento). Per ridurre l’attuale paradosso del mismatch scuola-lavoro, secondo Lai e Serra “sarebbe inoltre opportuno riservare particolare attenzione all’attuazione del nuovo Sistema di orientamento scolastico e formativo, soprattutto in riferimento al Job Placement”. “Un salvagente per le imprese artigiane è rappresentato dagli ITS, Istituti Tecnici Superiori - prosegue la Presidente Lai - perché hanno la capacità di introdurre nel mercato del lavoro le competenze ad alta specializzazione tecnologica di cui esse hanno bisogno per la transizione digitale ed ecologica”. “A maggior ragione dopo la pandemia che ha radicalmente modificato il modo di lavorare e di produrre – prosegue – e così i profili professionali di cui le imprese hanno bisogno per alimentare la ripresa si comporranno di ruoli totalmente inediti o comunque decisamente modificati. Nuovi modelli di educazione sono, e saranno, sempre componenti essenziali della progettazione e dello sviluppo di tali nuovi ruoli, mestieri e professioni: l’ITS offre una soluzione formativa strategica per sostenere la ripresa”. (segue) (Rsc)