Sardegna: più di 33mila studenti sardi scelgono l’istruzione tecnica e professionale (4)

- “Questi Istituti potrebbero rappresentare la via maestra per i giovani per entrare da protagonisti nel mondo del lavoro, per stare al passo con le innovazioni tecnologiche della transizione digitale, per non ingrossare le fila già numerose dei giovani “neet” che non studiano non lavorano non si formano – sottolinea Serra - sono una modalità educativa con una forte identità, che ha il suo senso nel rapporto con l’impresa come luogo di formazione e di educazione. Sono importanti non solo per le singole imprese, ma per consolidare un sistema nazionale che dopo questa pandemia deve dimostrare di essere in grado di trainare l’intero Paese verso livelli di crescita sconosciuti da tempo”. Confartigianato Sardegna, per bocca della presidente e del segretario regionale, evidenzia inoltre che “al fine di favorire l’occupabilità e l’inserimento lavorativo il nostro suggerimento è quello di promuovere l’insegnamento delle competenze imprenditoriali, rilanciando contestualmente l’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato duale, strumenti in grado di creare collegamenti diretti con i sistemi produttivi strategici dei territori e quindi una più facile transizione nel mondo del lavoro”. (Rsc)