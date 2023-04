Sport: Abodi, credo in economia del golf, importante per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo molto economia del golf ma partiamo indietro e vogliamo fare contributo per recuperare la distanza rispetto ad altri Paesi”. Lo ha rimarcato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Ds Automobiles 80mo Open d’Italia, l’evento più importante nell’ambito del progetto Ryder Cup. Il golf, secondo il ministro, “può attrarre moltissimo ma deve organizzarsi” ma “ci sono gli ingredienti giusti, non solo per questi eventi, ma per una strategia di medio e lungo periodo”. Senza dimenticare l’impatto “molto significativo per l’economia dei territori”, ha concluso. (Rin)