Imprese: da Intesa Sanpaolo e Sace 10 milioni per lo sviluppo "green" di Sibeg Coca-Cola

- La crescita sostenibile sempre più al centro dei progetti di sviluppo di Sibeg Coca-Cola, società catanese che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company. Una strategia condivisa da Intesa Sanpaolo, dalla quale ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro, con il supporto della Garanzia Supportitalia , lo strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino. L'operazione, che andrà a supportare e rafforzare la strategia di sviluppo "green" di Sibeg, è stata strutturata dalla Direzione Corporate Finance Mid-Cap della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ed è a valere sul plafond S-Loan che Intesa Sanpaolo riserva a progetti che rispondono a precisi criteri di rispetto dell'ambiente e riduzione dei consumi che, nel caso specifico, sono il raggiungimento della Carbon Neutrality e il rafforzamento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. (segue) (Com)