Imprese: da Intesa Sanpaolo e Sace 10 milioni per lo sviluppo "green" di Sibeg Coca-Cola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al raggiungimento dei Kpi, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità. "La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali - spiega Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo - è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo. Per noi, come prima banca italiana, affiancare quelle realtà che puntano sulla crescita sostenibile e sui criteri Esg è un dovere e una responsabilità, oltre che una soddisfazione, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo. Non a caso già nel 2020 abbiamo attivato un plafond di 2 miliardi di euro per i nuovi S-Loan, che si affianca al plafond di 8 miliardi destinato a investimenti in Circular Economy, volti a supportare le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile". "Siamo orgogliosi di supportare Sibeg in questo importante progetto che la vede impegnata nell'abbattimento totale delle emissioni di carbonio," - ha dichiarato Antonio Bartolo, Regional Director Sud Business Network di Sace – "Sibeg è una realtà di punta e storica nel panorama produttivo siciliano, che Sace ha già supportato in passato nel suo processo di internazionalizzazione e che siamo felici di accompagnare anche nella sua transizione green, in linea con gli obiettivi del piano industriale Insieme 2025, che ci vede impegnati nello sviluppo sostenibile delle imprese italiane". (Com)